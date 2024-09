Rebel Ridge la recensione | la lezione di scrittura di Jeremy Saulnier

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il film:, 2024. Regia:. Cast: Aaron Pierre, Don Johnson, David Denman, Emory Cohen, Oscar Gale. Genere: Azione, thriller. Durata: 131 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Un ex marine affronta la corruzione in una cittadina quando le forze dell’ordine locali gli sequestrano ingiustamente i soldi necessari per pagare la cauzione del cugino. A chi è consigliato? A chi è alla ricerca di un thriller teso, ben scritto e con attori formidabili.