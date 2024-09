Prima campanella per oltre 3 700 studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono3700 gliche questa mattina torneranno sui banchi dopo le vacanze estive. L’istituto comprensivo Giacomelli conta 1156 alunni con 60 classi e una media di 19per ciascuna, al Senigallia Centro Fagnani ci sono 1140 iscritti in 57 classi con una meda di 20 alunni ciascuna; nell’istituto comprensivo Senigallia Sud Belardi 730 alunni con 44 classi e una media di 16 alunni ognuna e infine l’istituto comprensivo Marchetti conta 689 alunni divisi in 34 classi con una media di 20ciascuna, ma dove sono più numerosi le classi dell’indirizzo musicale e europeo. Gli orari, con tanto di materie, per lasettimana sono già stati inviati alle famiglie.