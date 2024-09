Porto di Taranto Iaia FdI | Via libera alla Vestas

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano“E’ un’ottima notizia per la città dil’assegnazione della piattaforma logistica deldi. La, risultata assegnataria, è presente sul territorio ormai da molti anni e dopo una fase di stallo dovuta ad un ricorso da parte di un’azienda concorrente, si potrà passare adessofase operativa. Il recente viada parte del Consiglio di Stato apre le porte infatti, ad una nuova visione dell’infrastruttura portuale, visto e considerato come laabbia intenzione di trasferire gran parte del proprio business proprio a, con lo stoccaggio e il trasdei prodotti connessirealizzazione di pale eoliche. Si tratta in sostanza di attività che potranno avere ricadute positive sui lavoratori, sule sulla città”.Così l’on. Dario, deputato FdI/Presidente provinciale FdI