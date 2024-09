Peste suina verifiche del Nas Bonificato il parcheggio dei container

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Procedono i Nas di Ancona nell’indagine sul caso delle carcasse di 170 maiali abbattuti in Lombardia perché affetti dae lasciati all’interno diparcheggiati su una piazzola di via Terracini, nella zona industriale di Santa Maria Apparente, interessata da uno sversamento di liquami fuoriusciti dai mezzi. L’autorità giudiziaria ha disposto che i veicoli, una volta sigillati e stagnati per evitare ulteriori fuoriuscite di liquami, potessero ripartire alla volta di Latina per raggiungere il centro di smaltimento in cui erano diretti nel trasporto autorizzato, e partito da un allevamento di Lodi colpito dal virus, organizzato con una ditta del maceratese specializzata in queste operazioni.