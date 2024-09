Parcheggio e passerella Avviati i due cantieri collegati agli impianti Obiettivo Milano-Cortina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al via la realizzazione di due importanti opere olimpiche. Nella giornata di ieri, infatti, sono incominciati i lavori per la costruzione deldi porta e dellaciclopedonale sul fiume Frodolfo, nel Comune di Bormio. I due interventi, finanziati da Regione Lombardia e dal Comune di Bormio, sono strettamente connessi alle Olimpiadi invernali2026 e di notevole importanza, sia nell’ambito dello svolgimento dei Giochi, sia quale “eredità “ per la popolazione residente e per i turisti.