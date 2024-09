No all’accanimento contro la Polizia Penitenziaria | prosegue la campagna del SPP

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutila“Nola” promossa dal Sindacato– S.PP. – che vedrà venerdì 13 settembre prossimo il segretario generale Aldo Di Giacomo incontrare giornalisti, agenti e cittadini alle ore 11 davanti al carcere di Santa Maria Capua Vetere, “simbolo” della situazione che vede 4 agenti ancora in carcere e decine in tutt’Italia sospesi dal servizio. “Ne chiediamo la scarcerazione immediata, gli arresti domiciliari possono essere più che sufficienti, in quanto a mio avviso – sottolinea Di Giacomo – non ci sono le condizioni per continuare con gli arresti cautelari.