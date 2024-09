Montecitorio question time con i ministri Ciriani e Tajani

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA – Si svolgerà oggi, 11 settembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca, risponderà a un’interrogazione – rivolta al ministro dell’Ambiente – sulle misure volte ad affrontare l’emergenza siccità, anche attraverso opere di prevenzione e contrasto dei cambiamenti climatici nonché tramite il rafforzamento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Morfino – M5S).