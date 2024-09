Londra da aprile 2025 sarà obbligatorio anche per i cittadini Ue il visto d’ingresso per turismo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dieci sterline per entrare ao comunque in tutto il Regno Unito: ilche diventeràdall’per ieuropei, neonati e bambini compresi. Il ministero dell’Interno britannico ha annunciato che la cosiddetta autorizzazione di viaggio elettronica (Eta), simile a quella necessaria per viaggiare negli Stati Uniti, diventerà obbligatoriaper idell’Unione Europea. L’Eta va richiesta prima dell’arrivo nel Regno Unito, non è rimborsabile e dura due anni. L’entrata in funzione del nuovo sistema, simile al modello Esta americano per chi viaggia pernegli Usa, è prevista da tempo,per i soggiorni di breve durata di vacanzieri provenienti dall’Ue, non più coperti dalla libertà di movimento automatica entro i confini britannici in base alle restrizioni del dopo Brexit.