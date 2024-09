Logistica FS si amplia il network della tecnologia NiKRASA | partnership tra TX Logistik e Wascosa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) TXAG e la società di noleggio carri merciAG hanno firmato un accordo quadro perre la loro cooperazione futura. L’intesa riguarda principalmente l’ulteriore sviluppocollaborazione esistente nel settore del noleggio carri merci e quella per la commercializzazione del sistema di movimentazione NiRKASA, che consente di caricare rapidamente e facilmente su rotaia i rimorchi non gruabili. Previsto un ordine iniziale da parte diper 125 moduli, dal valore di circa 3 milioni di euro. L’accordo è stato firmato presso il terminal Quadrante Europe di Verona da Ugo Dibennardo, CEO di TXe Iris Hilb, CEO diAG, alla presenza di Sabrina De Filippis, CEO di Mercitalia Logistics. L’incontro è stato anche l’occasione per una dimostrazione del sistema