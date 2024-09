L’attrice Kathy Bates dice addio al cinema | ‘Matlock sarà il mio ultimo ballo’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L'iconica attrice premio Oscarha annunciato il suo ritiro dalle scene dopo una straordinaria carriera durata oltre 50 anni. La star, che ha compiuto 76 anni, ha rivelato al New York Times che il reboot della serie TV "Matlock"il suolavoro. Una carriera leggendariasi è fatta conoscere al grande pubblico per il suo ruolo da brivido come la psicopatica Annie Wilkes in "Misery non deve morire". La sua interpretazione le valse l'Oscar come Miglior Attrice nel 1991, consacrandola come una delle attrici più versatili e talentuose di Hollywood. L'ruolo Nel suo "canto del cigno", lavestirà i panni di Madeline Matlock, una brillante avvocatessa settantenne che torna al lavoro in un prestigioso studio legale di Atlanta.