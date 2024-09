Il Partito Democratico americano non vuole estendere l’aborto fino al nono mese e oltre 

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’11 settembre 2024 l’ex senatore della Lega Simone Pillon ha pubblicato su X un post in cui si legge che «che per i democratici va praticato senza limitialanche dopo la nascita del bambino». Il post è accompagnato da un video in cui si sente Donald Trump dire, in inglese, che «i democratici sono radicali su questa cosa» e che secondo loro «alva assolutamente bene». La notizia è falsa. Il video è un estratto (dal minuto 00:48 di questo video) del dibattito presidenziale tra il candidato repubblicano Donald Trump e la candidata democratica Kamala Harris, svoltosi a Philadelphia nella notte italiana tra il 10 e l’11 settembre 2024. Nella sua argomentazione, Trump si riferiva apparentemente a una dichiarazione dell’ex governatoredella Virginia Ralph Northam.