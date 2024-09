I fratelli Corsaro | quante puntate durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Isono previste per I, la nuova serie tv con Giuseppe Fiorello in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattro. La prima mercoledì 11 settembre 2024; l’ultima – salvo cambi di programma – mercoledì 2 ottobre 2024. Di seguito la programmazione completa: Prima puntata: mercoledì 11 settembre 2024 Seconda puntata: mercoledì 18 settembre 2024 Terza puntata: mercoledì 25 settembre 2024 Quarta puntata: mercoledì 2 ottobre 2024Ma quanto dura () ogni puntata de Isu Canale 5? La messa in onda di ogni episodio è prevista dalle ore 21,30 alle ore 23,40. Lacomplessiva, pausa pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 40 minuti.