I Fratelli Corsaro | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 18 settembre 2024

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le quattro puntate della serie di Canale 5 I, dirette da Francesco Miccichè, portano in scena altrettanti romanzi scritti da Salvo Toscano: editi da Newton Compton Editori, si intitolano Ultimo Appello, L’Enigma Barabba, Sangue del mio Sangue e Insoliti Sospetti. A seguire tutte le, aggiornate di settimana in settimana. Idi18Fabrizio e Robertosono alle prese con due omicidi, quello di una anziana vedova e quello di un prete. Mentre per l’anziana Concetta Rizzuto, la principale sospettata del crimine è la sua giovane badante polacca, scomparsa misteriosamente, per Don Sorgi la pista sembra portare a misteriose sette segrete. Le indagini sui due omicidi riserveranno più di una sorpresa.