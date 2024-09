Grottaglie | nessun aumento TARI dal Comune correzione degli avvisi 2024 e nuove voci ARERA

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldiinforma i cittadini che glidi pagamento della Tassa sui Rifiuti () per l’annosono in fase di ridistribuzione. Si è verificato un errore nella stampa dei modelli F24 da parte dell’azienda incaricata. L’errore riguarda l’inserimento di un Codice Ente errato: codice ente errato: F563; codice ente corretto: E205. A causa di questo problema, la consegna a domicilioè stata temporaneamente sospesa. I cittadini che hanno già ricevuto l’avvisocon il codice ente errato sono invitati a cestinare il documento. Verrà inviato un nuovo avviso corretto. Il pagamento della prima rata, inizialmente fissato per il 30 settembre, potrà essere effettuato entro la scadenza della seconda rata.