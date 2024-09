Federica Panicucci in difficoltà | spiazzata dal gossip su una famosa collega

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Stamani a Mattino 4e Roberto Poletti hanno parlato di reali inglesi e di paparazzi. In studio c’erano Roberto Alessi e il paparazzo Andrea Alaimo. La conduttrice ha chiesto ad Andrea se avesse portato a casa qualche scoop in questo periodo: “Ma chi hai fotografato quest’estate? Hai fatto degli scoopponi? Hai venduto gli scatti per caso a Roberto Alessi per Novella 2000?”. Alaimo ha spiegato che ci sono delle foto di una nota conduttrice in compagnia di un uomo: “C’è stato qualcosa di molto interessante che abbiamo iniziato a seguire. Ma è una cosa iniziata da poco. In particolare parliamo di una settimana fa. Una donna con un uomo sposato, anzi è sposatissimo. Una donna molto, che è da poco single e sta iniziando un’amicizia molto con uno sposato da pochissimo. Ci sono già delle foto, qualche foto c’è già. Sì, confermo che qualche scatto già c’è“.