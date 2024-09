Europei di ciclismo 2024 Affini domina la cronometro Cattaneo terzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Hasselt (Belgio), 11 settembre- Glidisi aprono con la giornata dedicata alle. Il titolo maschile élite va Edoardo, che con un tempo di 35'15'' batte Stefan Kung e Mattia, per una doppietta straordinaria di un'Italia che si presentava in Limburgo senza la punta di diamante Filippo Ganna. Le due scelte di Marco Velo invece si rivelano azzeccate, con il mantovano che si regala una bella soddisfazione dopo una carriera da gregario e spesso nell'ombra proprio del detentore del record dell'ora, l'assente di lusso ad Hasselt che però in casa Italia è stato rimpiazzato alla grande. A livello femminile il titolo va a Lotte Kopecky, che copre la sua prova in 39'00'': seconda Ellen Van Dijk, con un ritardo di 43'' e terza Christina Schweinberger, attardata di 1'02'', con Vittoria Guazzini, l'unica italiana in gara, quinta a 1'08''.