Era una menzogna | Giordano scatenato sul Covid Chi tira in ballo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Quest'anno il regista è cambiato ma noi siamo rimasti gli stessi": queste le parole scelte da Marioper il suo ingresso in studio. Il conduttore di Fuori dal coro, il programma di politica e di attualità del mercoledì sera di Rete 4, si è rimesso al timone della trasmissione che con le sue inchieste contribuisce a svelare verità e dettagli nascosti sui casi che più riempiono le pagine dei giornali. "Facciamo ciò che sappiamo fare, diciamo quello che gli altri non dicono e mostriamo quello che gli altri nascondono perché noi siamo fatti così: siamo fuori dal coro", ha ribadito il giornalista in apertura di puntata. Poiha tolto il freno e ha anticipato il primo tema al centro dell'appuntamento di stasera: "Vi parleremo delle balle che vi raccontano. Vorrei partire da una notizia di cui non ha parlato quasi nessuno.