Emily in Paris i prodotti della sua beauty routine che puoi avere anche tu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lily Collins (aliasCooper) sta per tornare con le ultime 5 puntatequarta stagione diin, la serie cult che ci ha fatto innamorare a colpi di glamour, baguette, clichè e amori (quasi sempre) sbagliati. Se fino ad ora abbiamo invidiato i suoi look sopra le righe e il suo stile massimalista, oggi possiamo sbirciare tra le mensole del bagno che condivide con l’amica Mindy e copiare tutti i suoi segreti di bellezza. Le scelte die make upbella americana living her best life a Parigi, mutano durante le varie stagioniserie man mano che a cambiare è la sua personalità.