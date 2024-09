Dresda crolla una parte del ponte Carola | paura e disagi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella mattinata di mercoledì, poco dopo le 3, una delle due corsie delbrücke in tedesco) èta nel centro di, nell’est della Germania. Il, uno dei principali della città e punto di attraversamento sul fiume Elba, ha subito danni ingenti. Fortunatamente, il crollo non ha causato vittime o feriti, poiché è avvenuto in piena notte, quando nessuno era presente sul. Tuttavia, l’incidente sta creando grossialla circolazione, che è stata interrotta su tutto ilper motivi di sicurezza e per consentire i lavori di messa in sicurezza e ricostruzione. Il crollo ha inoltre interrotto l’erogazione di acqua calda nell’intera città. All’interno delpassavano infatti due tubi principali che si sono rotti durante il cedimento.