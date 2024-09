Cinieri Fondazione Aiom | Fondamentale accettazione del trattamento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – “L’delnon soltanto per il risultato della cura, ma anche perché il paziente sia predisposto a fare ilantitumorale. Sono cure che durano spesso anni”. In questo tempo “non dobbiamo permetterci che un cittadino perda la sua attività normale”. Lo ha detto Saverio, presidenteAssociazione italiana di oncologia medica (), oggi a Milano, alla presentazione della campagna nazionale ‘Tumore del seno e qualità di vita? dedicata alla malattia in fase avanzata o metastatica’, realizzata con il contributo non condizionato di Gilead.