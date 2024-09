Chi l' ha Visto stasera | Federica Sciarelli festeggia un record storico

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 11 settembre 2024) TornaChi l'ha? con la sua 37esima edizione in onda su Rai3.celebra un traguardo straordinario: vent'anni al timone del celebre programma dedicato alle persone scomparse. Quello che doveva essere un incarico temporaneo di un solo anno si è trasformato in un'avventura professionale lunga due decenni, durante i quali la giornalista è diventata una figura insostituibile per i telespettatori. La stessa, corteggiata da La7 come confermato dalla stessa, in un'intervista al Corriere della Sera, ha ricordato i suoi primi passi alla conduzione, rivelando che la Rai "non vuole che vada in pensione".