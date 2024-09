Cdp dal Cda via libera a nuove operazioni per 35 mld Avviati i lavori per il Piano strategico 2025-2027

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e Dg Dario Scannapieco ha approvatoper un valore complessivo di oltre 3,5 miliardi di euro a favore di grandi e medie imprese italiane, di infrastrutture chiave per il Paese e a sostegno di nuovi investimenti sul territorio. Lo annuncia lo stesso gruppo in una nota Cdp ha, inoltre, avviato iper la predisposizione del nuovodi gruppocoadiuvata da Boston Consulting, aggiudicataria della gara europea per i servizi di consulenza finalizzati anche alla definizione del