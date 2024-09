Case Aler al via piano anti abusivi | vigilanza armata videosorveglianza e pattugliamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Milano, 11 settembre 2024 – Più sicurezza e menonelledi Milano. Parte dal quartiere San Siro ilvoluto e finanziato da Regione Lombardia che prevedein servizio sette giorni su sette e 24 ore su 24, un presidio di sicurezza fisso,. Via Zamagna 4 rappresenta il primo complesso di alloggi popolari protagonista del progetto che sarà poi esteso ad altre zonedi Milano. All’interno del fabbricato ci sono vigilantes armati che monitorano le telecamere diposizionate nelle zone sensibili. Servizi di guardiasono costantemente operativi per effettuaree attività di ronda all’interno dello stabile, controllando scale, cne e solai. Un’autovettura dellaè parcheggiata di fronte al civico 4 per segnalare una presenza visibile e continuativa.