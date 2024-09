Canoa Coppa del Mondo 2024 | a Ivrea torna il campione olimpico De Gennaro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Laprotagonista in acqua a. IlGiovanni Detornerà tra le rapide della Dora Baltea. Dopo le prime tre gare di Augsburg (Germania), Praga (Repubblica Ceca), e Cracovia (Polonia), disputate tra maggio e giugno, la competizione per l’assegnazione dellaentra ora nel clou con la prova di, prima dello sprint finale con la sfida conclusiva in programma a La Seu d’Urgell (Spagna, 19-22 settembre). Presenti nel katak, oltre a De(Carabinieri), figurano Xabier Ferrazzi (Carabinieri), Michele Pistoni (Club), Stefanie Horn (Marina Militare), Agata Spagnol (Club Sacile) e Francesca Malaguti (Aeronautica Militare).