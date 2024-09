Bully Ray | Il regno titolato di Cody Rhodes finora è stato deludente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante una recente edizione di “Busted Open Radio”, il WWE Hall of FamerRay ha criticato ildicome WWE Champion. Ray ha affermato che ildiperchénon ha avuto un grande heel contro cui confrontarsi.Ray sulla mancanza di avversari convincenti per: “Non ha avuto un heel come The Rock. Ora, so che stiamo chiedendo molto, è difficile uscire da un’angolazione che ha main eventato WrestleMania con un ragazzo che interpreta l’heel come lo era The Rock, e poi trovare qualcuno che possa essere allo stesso livello di The Rock. Quindi ti trovi ad affrontare sfidanti che sono heel, ma nessuno che rappresenti una minaccia come faceva The Rock quindi ilperché non penso che abbiamo avuto il giusto mega heel.