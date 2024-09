Borsa | Milano sale con Saipem e Iveco scatta Unicredit

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Piazza Affari gira in rialzo dopo un avvio incerto, con il Ftse Mib chedello 0,6% spinto da(+2,3%),(+2,6%), Stm (+1,9%) e Stellantis (+1,7%). Dopo un avvio incerto prende il largo(+2,4%), spinta dalla mossa su Commerzbank, di cui ha rastrellato il 9% del capitale e che a Francoforte balza del 16,7%. Bene anche Prysmian (+1,5%), Interpump (+1,4%) e Moncler (+1,3%). Tra i bancari vendite su Mediobanca (-1,1%) e Banco Bpm (-0,7%), indicata tra i potenziali target diprima dell'affondo in Germania, mentre tiene Mps (+0,9%), con le indiscrezioni di Repubblica che danno il Tesoro in manovra per collocare un'altra quota dell'8-10%.