Bmw richiama 15 milioni di auto per difetto ai freni e abbassa le stime 2024 | crollo in Borsa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo l’annuncio della Volkswagen di chiudere il suo primo stabilimento in Germania, un’altra notizia sconvolgente scuote il settoremobilistico europeo, a riprova del fatto che l’economia tedesca è in crisi: Bmw hato lesui risultati finanziari del, causando pesanti perdite inper i titoli del comparto. Il motivo è unnel sistema frenante integrato (Ibs), che ha portato al richiamo e alla sospensione delle consegne di 1,5di veicoli. Lecoinvolte nel richiamo Continua il periodo buoi per il settore dell’: dopo le incertezze di Volkswagen sul futuro dell’elettrico e la possibile chiusura dell’impianto di Bruxelles da parte di Audi, ora si aggiunge il problema di Bmw.