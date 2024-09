Al Borelli spareggio per il primato tra Correggese e Fabbrico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Primo mercoledì di Coppa (ore 20.30) per Eccellenza e Promozione che affrontano il secondo round dei quadrangolari. La sestina di derby in programma si apre al pomeriggio con la sfida fra Rolo e Arcetana, mentre in serata al "per ilfra i padroni di casa dellae ilche punta a riscattarsi dopo un bis di ko. Analoga posta in palio fra la Vianese del mister fresco ex di turno Sarnelli e il Real Formigine, mentre la matricola Sporting Scandiano cerca il primo risultato utile nel modenese contro le Terre di Castelli. Dopo aver imposto il pari alla fuoriserie Nibbiano, altro esame di laurea per il Brescello Piccardo che attende un Borgo San Donnino, protagonista di un filotto di 3 hurrà fra Coppa e campionato.