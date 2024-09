11 settembre 2001 23 anni fa in America gli attentati che sconvolsero il mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra le pagine più buie della storia contemporanea c’è l’11. In quella data, 23fa, ebbe luogo il più sanguinoso attacco terroristico avvenuto sul suolono. Cambio radicale Quei tragici eventi hanno segnato indelebilmente l’inizio del nuovo millennio. A partire da quel giorno, per tutto il pianeta dell’era contemporanea, è come se fosse stata tracciata una netta linea di demarcazione tra un prima e un dopo a fronte dei forti impatti registrati, su scala globale, nel campo della sicurezza e a livello politico, economico, sociale e culturale. New York La mattina dell’11, a New York, quando non erano ancora le 9, un primo aereo, l’n Airlines 11, colpì il grattacielo nord delle iconiche Twin Towers, nel cuore del quartiere finanziario della Grande Mela. Lo schianto aprì un varco dal 93esimo al 99esimo piano dell'edificio.