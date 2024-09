WWE | Titoli di coppia in palio nella prossima puntata di Raw il New Day affronterà il Judgment Day

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 10 settembre 2024) La WWE ha annunciato ufficialmente un grande match per il titolodi Monday Night Raw dellasettimana. Durante la “season premiere” dello show rosso, andata in onda nell’ambito del “WWE Week on USA Network”serata di ieri, dallo Scotiabank Saddledome di Calgary, Alberta, Canada, ha avuto luogo una breve interazione tra The Miz e Karrion Kross dei The Final Testament. Una grande opportunità Mentre le telecamere riprendevano la fine della loro conversazione, Xavier Woods è entrato in scena, chiedendo a Miz cosa stesse dicendo. Poco dopo, Kofi Kingston si è unito e ha rivelato al compagno didi essersi assicurato un’opportunità per i World Tag-Team Championship,di Raw. A questo punto, lunedì 16 settembre, il New Dayi campioni in carica Finn Balor e JD McDonagh delDay.