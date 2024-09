Un Posto al Sole anticipazioni 10 settembre | Filippo e Serena a un bivio cruciale Claudia torna a Napoli

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) Domani su Rai 3con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaldomani martedì 10su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Samuel prepara il ritorno di Micaela . La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: La proposta di Roberto mette in difficoltà suo figlio Nel processo a carico di Magdalena e Lara, la deposizione di Lara mette nei guai Roberto e favorisce Ida che, nonostante le pressioni di Ferri non ha intenzione di ritrattare la