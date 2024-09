Uccide la madre a coltellate per soldi e poi confessa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 10 settembre 2024) AGI - Dopo il lungo interrogatorio Filippo Tinnirello, 43 anni, che a Gela ha accoltellato ieri sera mortalmente laFrancesca Ferrigno, 62 anni, al culmine dell'ennesima lite per questioni di, è stato condotto in carcere con l'accusa di omicidio. La tragedia nell'appartamento di via Vitali. Tinnirello, con qualche precedente penale, era seguito dal dipartimento salute mentale perchétossicodipendente. L'uomo, che dopo il delitto si era consegnato e aveva ammesso i fatti, a conclusione dell'interrogatorio nella caserma dei carabinieri, diretto dal procuratore Salvatore Vella, è stato condotto in carcere dove ora si trova recluso in attesa dell'udienza di convalida.Â