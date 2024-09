Traffico Roma del 10-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Luceverdeveri trovati dalla redazioneintenso sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina stessa situazione in carreggiata interna tra Salaria più avanti tra Nomentana e Prenestina coda tratti in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare attenzione tra la tangenziale e via Fiorentini è venuto anche un incidente altri file sul viadotto della Magliana nelle tue direzioni su via Pontina permangono rallentamenti e code per un veicolo in panne nei pressi del Bivio per via Pontina Vecchia in direzione della capitale ancora code sulla tangenziale interessata da lavori della galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta e rallentamenti e code da via Tiburtina a via Salaria ripercussioni su via Salaria in fiera dall’ aeroporto ...