Sud | da Ministero delle imprese Cdp e banche 600 milioni alla Pmi per la ricerca industriale e lo sviluppo

(Di martedì 10 settembre 2024) Un nuovo strumento per incentivare lae lodi prodotti e servizi innovativi e di tecnologie all’avanguardia con l’obiettivo di creare valore e ricchezza nelle Regioni del Sud. Questi gli aspetti principali dell’addendumConvenzione Fondo Crescita Sostenibile sottoscritta dale del Made in Italy (Mimit), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati dedicatirealizzazione di progetti insperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.