Solidarietà in piazza Torna ’We Care Empoli’ Una maxi tavolata per raccogliere fondi

(Di martedì 10 settembre 2024) EMPOLI L’obiettivo è repliil successo della prima edizione. Raggiungere le 554 presenze del 2023 e magari, superarle, segnando un piccolo grande record di generosità. Considerando che 500 biglietti sono già stati acquistati, la missione è tutt’altro che impossibile. Benta a "WeEmpoli", l’edizione 2024 mette tutti a tavola per sostenere l’associazione Fiori di Vetro-Organizzazione di Volontariato per l’Autismo". Si tratta di una realtà fondata a Empoli nel 2014 da genitori di ragazzi autistici e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie. Lunedì 16 settembre a partire dalle 20.30, inFarinata degli Uberti andrà in scena la cena di beneficenza, un momento di festa e condivisione pera sostegno di cause benefiche.