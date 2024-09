Siglato il protocollo su impiego detenuti nella ricostruzione post sisma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Rafforzare le opportunità lavorative in favore della popolazione detenuta nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Umbria colpite dal terremoto del 2016, promuovendo l'assunzione deinei cantieri coinvolti nel processo didi edifici pubblici e di culto e favorendo, in tal modo, il loro reinserimentosocietà. È questo il senso deld'intesa sottoscritto oggi in Via Arenula dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, dal Commissario straordinario di governo per il2016, Guido Castelli, dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Matteo Maria Zuppi, dal Presidente facente funzioni dell'ANCI, Roberto Pella e dal Presidente nazionale dell'ANCE, Federica Brancaccio.