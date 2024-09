Sangiuliano indagano Pm e C dei Conti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 2.51 L'ex ministro della Cultura,, è indagato dalla procura di Roma per peculato e rivelazione di segreti d'ufficio, a seguito di un esposto del deputato Bonelli.Il caso sarà trasmesso al tribunale dei Ministri per il ruolo ricoperto da. Le accuse riguardano il rapporto con Maria Rosaria Boccia,coinvolta in attività istituzionali senza incarico formale.Anche la Corte deidel Lazio indaga per eventuale danno erariale,in relazione alle spese legate a viaggi, soggiorni e l'uso dell'auto blu.