Rivoluzione per l’insegnamento dell’Educazione Civica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 10 settembre 2024) Nuove linee guida per. “Le Linee guida hanno come stella polare la Costituzione italiana, che non è solo norma cardine del nostro ordinamento ma anche riferimento prioritario per identificare valori, diritti e doveri che costituiscono il nostro patrimonio democratico, alimento prezioso e insostituibile di una società imperniata sulla Persona”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che ha poi aggiunto.