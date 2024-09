Quelle scarpe ’insanguinate’ lasciate in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) E’ un femminicidio che ha colpito profondamente il cuore di tutta la provincia, quello di Ana, uccisa davanti ai suoi tre figli. Ieri mattina in diverse zone delstorico sono comparse (foto) delle, tinte di rosso per indicare il sangue delle donne vittime della violenza di genere. Un sandalo ad esempio era all’inizio di via Branca, e sotto la scritta "Giorgia uccisa", idem altre,altrove, con nomi legate ad altre vittime della nostra provincia e non solo. Sulla tragedia si esprime anche il Pd, segreteria provinciale: "Le istituzioni devono fare di più e meglio, inserire a fianco degli strumenti legislativi, dei centri anti-violenza e di supporto all’ascolto in rete, nuovi progetti di prevenzione, creando anche una “cultura di protezione di vicinato”.