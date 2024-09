Pirelli sigla un accordo con Bosch per la realizzazione di pneumatici intelligenti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024)hanno firmato unper lo sviluppo congiunto di nuove soluzioni tecnologiche basate su software, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità della guida. Questo sarà possibile grazie all’integrazione di sensori all’interno dei, conosciuti come sensori “in-tyre”. Le due aziende condividono una visione a lungo termine per esplorare l’uso dei dati raccolti daicome input per i sistemi di controllo della dinamica del veicolo. Il “Cyber Tyre” è il primo sistema al mondo che utilizzacon sensori integrati per raccogliere e trasmettere dati al veicolo in tempo reale.ha già sviluppato una versione specifica del sistema ESP (Electronic Stability Program) per adattarlo ai, come dimostrato in un progetto congiunto con Pagani, produttore di auto ad alte prestazioni.