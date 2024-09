Pirelli e Bosch insieme per sviluppare ' pneumatici intelligenti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024)hanno siglato un accordo di sviluppo tecnologico congiunto basato sull'impiego dei sensori installati negli(in-tyre). Obiettivo dell'intesa - si legga in una nota - è "creare nuove soluzioni e funzionalità di guida" legate all'impiego dei sensori con un effetto positivo nella sicurezza di guida, nel comfort di viaggio e nella sostenibilità . 'Cyber Tyre' - spiegano le due aziende - è "il primo sistema al mondo basato sucon sensori integrati", che raccolgono dati e li trasmettono al veicolo processandoli in tempo reale.ha già sviluppato un'applicazione Esp (controllo di stabilità ) su misura per gliin occasione di un primo progetto congiuntoa Pagani, costruttore di auto ad alte prestazioni.