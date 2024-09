Piano Draghi l’economista | Proposte interessanti ma c’è un grande problema

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 10 settembre 2024) Marioa Bruxelles presenta il suoSapelli in esclusiva ai nostri microfoni: “È possibile solo a determinate condizioni” Mariopresenta il suoper rilanciare l’Europa. L’ex premier italiano direttamente da Bruxelles svela il cosiddetto rapporto di competitività per riportare il Vecchio Continente alla pari di Stati Uniti e Cina. “Urgenza e concretezza sono le due parole chiavi del report – spiega l’ormai ex numero uno della Bce – sono 170 lepresenti nel documento, ma voglio rassicurarvi che non stiamo partendo da zero“. Mario(Ansa) – cityrumors.itL’ex primo ministro italiano spiega che per raggiungere gli obiettivi indicati servono almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui. A questi bisogna aggiungere la decarbonizzazione e una vera politica economica estera basata sulla sicurezza delle risorse critiche.