Parte la caccia ai nominati da Sangiuliano

(Di martedì 10 settembre 2024) Che mi venga un golpe: la sinistra maramaldeggia sull’ex ministro della Cultura Gennaroma va in trance agonistica e lo accusa pure di un inesistente colpo di mano nelle nomine dell’ultimo giorno, accusandolo nientedimeno di aver scelto i membri della commissione che si occupa del finanziamento dei film italiani, con a disposizione un budget di 50 milioni di euro, seguendo la logica dell’occupazione militare. In sostanza, secondo i paladini del pluralismo (quando non governano loro), i nomi scelti sarebbero espressione della becera destra fascistoide, tanto che chiedono al nuovo ministro Alessandro Giuli di annullarle.