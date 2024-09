Non partecipiamo alle nuove nomine in Rai prima discutiamo della riforma della tv pubblica | il pressing delle opposizioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Non intendono parteciparein Rai senzacominciare a discuteretv. In Parlamento lepressano sulla maggioranza e tengono il punto su viale Mazzini. “Lesono indisponibili a rinnovare il cda Rai in assenzagovernance. Come abbiamo già dichiarato il 6 agosto invitiamo la maggioranza a lavorare subito allagovernance Rai recependo ledisposizioni europee per la libertà dei media”, sottolineano i capigruppo in commissione Vigilanza Stefano Graziano (Pd), Dario Carotenuto (M5s), Maria Elena Boschi (Iv), Angelo Bonelli (Avs), Giuseppe De Cristofaro (Avs), Maria Stella Gelmini (Azione).