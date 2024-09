No allo smartphone prima dei 14 anni Niente social fino ai 16 | l’appello di pedagogisti e psicoterapeuti al governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) “Stopdei 14. No all’uso deidei sedici”. A lanciare questo appello alsono il pedagogista Daniele Novara e lo psicoterapeuta Alberto Pellai insieme ad altri esperti del mondo dell’infanzia e a nomi della cultura comePierfrancesco Favino, Carlotta Natoli, Michele Zappella, Paola Cortellesi, Roberto Farné, Valeria Golino, Anna Oliverio Ferraris, Luca Zingaretti, Silvia Vegetti Finzi, Stefano Accorsi, Bruno Tognolini, Pietro Sermonti, Raffale Mantegazza, Anna Foglietta e Alberto Oliverio. Personaggi ben noti al grande pubblico che hanno deciso di unirsi in maniera trasversale per “aiutare le nuove generazioni”. Perché “ogni tecnologia ha il suo giusto tempo”.