Mazzola Buon pari

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilè stato fermato dal pareggio casalingo dal Lanciotto Campi dopo una prestazione in cui Iacoponi e compagni non sono riusciti a trovare il gol nonostante qualche ghiotta occasione. Al termine della sfida l’allenatore Marco Ghizzani (nella foto), ha commentato con lucidità il risultato. "Abbiamo fatto unaa gara - ha affermato l’ex tecnico del San Donato -. Alla prima giornata c’è sempre un’attenzione massimale da parte di tutte le squadre". "Abbiamo avuto più occasioni di loro - ha proseguito - e siamo stati tutto il secondo tempo nella loro metà campo, ma non abbiamo fatto gol. Sarà una cosa su cui lavoreremo". Il bicchiere però resta mezzo pieno considerando anche la porta inviolata e illivello dell’avversario, traslocato dal girone A al B in questa stagione. "Il punto muove la classifica, ma non ci accontentiamo.