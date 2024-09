Lo chiamano il piccolo Picasso | ha soli 3 anni ma dipinge come un artista affermato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 10 settembre 2024) Un bambino tedesco è diventato un fenomeno artistico internazionale dopo aver venduto a migliaia di euro i suoi dipinti sugli animali Il mondo, per fortuna, a volte regala ancora storie incredibili che ci fanno sperare che davvero tutto è possibile.ha dell’incredibile la storia che vede protagonista un bambino ditreche ha stregato l’intero mondo dell’arte, catturando l’attenzione e la curiosità di tutti gli esperti del settore, e che, a sole due settimane dall’aver compiuto il terzo compleanno, sta per aprire la sua prima esposizione di quadri in Germania. Il genio di un– Cityrumors.it Si chiama Laurent Schwarz, ed è già considerato un “mini-” per la precocità, la bravura e un talento artistico davvero fuori dal comune.