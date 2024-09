La vendemmia sull' Etna inizia sotto i migliori auspici | +60% sul 2023

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024) Per l’sarà unada incorniciare. «Si va verso un ottimo raccolto vicino ai livelli del 2022 e quindi ben diverso dai volumi dello scorso anno che a causa della peronospora e ai successivi picchi di calore avevano accusato un -42,5%». A fare il punto è il presidente del ConsorzioDoc, Francesco Cambria, alla vigilia della terza edizione degliDays (12-14 settembre), l'evento che vedrà protagoniste 100 cantine in tre giorni di degustazioni, incontri con i produttori, approfondimenti e walk around tasting per la stampa di settore. Per l'Le prime stimeli si attestano su unrispetto al, a circa 80 mila di quintali (il 35/40% di uve a bacca bianca e il rimanente a bacca rossa) e un potenziale rivendicabile a oltre 55 mila ettolitri: probabilmente un unicum in una Sicilia fortemente provata dalla crisi idrica.