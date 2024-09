La tuta alare non si apre correttamente | terribile schianto morto 33enne a Lecco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo ore di drammatiche ricerche, è stato ritrovato il corpo delche, nella mattinata di martedì 10 settembre, si era lanciato con unadalla parete del Forcellino ai Piani Resinelli nel territorio comunale di Abbadia Lariana (in provincia di). Stando a quanto appreso, durante il volo avrebbe perso quota e sarebbe precipitato in un dirupo. L'impatto con la zona boschiva sottostante, violentissimo, non gli avrebbe lasciato scampo. L'ipotesi più probabile è che la vela non si sia aperta nel modo corretto, facendolo precipitare nel vuoto. L'allarme era stato lanciato poco dopo le 12, con l'Agenzia regionale emergenza urgenza che aveva fatto decollare l'eliambulanza da Como.