La Provincia alle urne Nuova lista dei civici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Anche ladi Reggio Emilia, domenica 29 settembre, andrà al voto per eleggere il suo nuovo Consiglio. Come noto la legge di riordino introdotta nel 2014 ha trasformato le Province in enti di secondo grado, pertanto le elezioni interesseranno esclusivamente (sia come candidati, sia come elettorato) sindaci e consiglieri comunali in carica di tutti i 42 Comuni della(alla data del 25 agosto, 42 sindaci e 574 consiglieri). In questa tornata elettorale, non è prevista l’elezione anche del presidente della, che sempre in baseLegge 56/2014 è prevista ogni 4 anni (Giorgio Zanni è stato eletto nel 2018 e riconfermato nel 2022), non ogni due anni come quella del Consiglio.